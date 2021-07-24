زلزال بقوة 6.7 درجات يهز جنوب العاصمة الفلبينية

العالم -أسيا و الباسفيك

وأوضح المعهد أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجات ضربت المنطقة نفسها بعد 8 دقائق من وقوع الزلزال.

وقال مدير المعهد ريناتو سوليدوم إنه ليس من المتوقع حدوث موجات تسونامي بسبب الزلزالين اللذين كان مركزهما على عمق 100 كيلومتر.

وصرح سوليدوم لمحطة إذاعية قائلا "عندما يقع زلزال على هذا العمق لا نتوقع ضررا كبيرا منه، أو أن يتسبب في حدوث تسونامي، ولكن ستكون هناك هزات ارتدادية".

وأكدت السلطات المحلية أن الزلزال -الذي استمر نحو دقيقة- أيقظ بعض سكان العاصمة، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن الفلبين تقع على حلقة النار في المحيط الهادي، حيث تحدث 90% من زلازل العالم.