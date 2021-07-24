السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية: عبدالله العودة ينشر جزءاً من مكالمة والده داخل المعتقل

السعودية: عبدالله العودة ينشر جزءاً من مكالمة والده داخل المعتقل
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

نشر "عبدالله العودة" نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، جزءا من مكالمة والده الهاتفية من داخل المعتقل، مع أحد أحفاده.

العالم - السعودية

وفي المكالمة، التي يظهر فيها صوت الداعية "العودة"، يبشر "ميلاد" جده، بأنه دخل المرحلة المتوسطة من التعليم، ليرد عليه الداعية المعتقل: "لا.. اااه ماشاء الله.. أنا مشتاق لكم كلكم".

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أجلت المحكمة المتخصصة في السعودية، جلسة محاكمة "العودة" من جديد، بعدما تعذر حضوره إلى مقر المحاكمة في العاصمة السعودية الرياض.

وحينها، غرد "عبدالله العودة"، قائلا: "لم يحضروا الوالد للجلسة، ولم تطمئن عليه العائلة منذ زمن، كما أن الاتصال الهاتفي مقطوع منذ سنة".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، "العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري"، بذريعة "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق هذا العام، كشف "عبدالله" عن تعرض والده للتعذيب داخل محبسه، وتعصيب عينيه، وتقييد يديه داخل الزنزانة، والحرمان من النوم لأيام متواصلة، والحرمان من العلاج.

كما كشف أن والده "فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الطبّي والإيذاء داخل السجن"، ولا يزال في العزل الانفرادي.

المصدر: الواقع السعودي

روابط ذات صلة

محكمة سعودية تؤجل محاكمة سلمان العودة من جديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في الكواليس.. أزمة دبلوماسية تتطور بين "إسرائيل" والإمارات

السعودية: عبدالله العودة ينشر جزءاً من مكالمة والده داخل المعتقل

بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

لجنة أولمبياد طوكيو: إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة ترتفع إلى 123 حالة

الغارديان: لماذا تجاهلت "إسرائيل" فضيحة برنامج التجسس بيغاسوس؟

سوريا تحصد جوائز مهمة في استحقاق علمي يعد الأكبر عالمياً