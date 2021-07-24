السعودية: عبدالله العودة ينشر جزءاً من مكالمة والده داخل المعتقل

العالم - السعودية

وفي المكالمة، التي يظهر فيها صوت الداعية "العودة"، يبشر "ميلاد" جده، بأنه دخل المرحلة المتوسطة من التعليم، ليرد عليه الداعية المعتقل: "لا.. اااه ماشاء الله.. أنا مشتاق لكم كلكم".

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أجلت المحكمة المتخصصة في السعودية، جلسة محاكمة "العودة" من جديد، بعدما تعذر حضوره إلى مقر المحاكمة في العاصمة السعودية الرياض.

وحينها، غرد "عبدالله العودة"، قائلا: "لم يحضروا الوالد للجلسة، ولم تطمئن عليه العائلة منذ زمن، كما أن الاتصال الهاتفي مقطوع منذ سنة".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، "العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري"، بذريعة "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق هذا العام، كشف "عبدالله" عن تعرض والده للتعذيب داخل محبسه، وتعصيب عينيه، وتقييد يديه داخل الزنزانة، والحرمان من النوم لأيام متواصلة، والحرمان من العلاج.

كما كشف أن والده "فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الطبّي والإيذاء داخل السجن"، ولا يزال في العزل الانفرادي.

المصدر: الواقع السعودي