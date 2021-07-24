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أولمبياد طوكيو: ممثل إيران في المراكز الثمانية الأولى في لعبة السابر

أولمبياد طوكيو: ممثل إيران في المراكز الثمانية الأولى في لعبة السابر
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تأهل لاعب السابر الايراني "علي باكدامن" الى المراكز الثمانية الاولى بعد فوزه على المبارز الالماني الشهير "هارتینغ مکس" في أولمبياد طوكيو .

العالم- منوعات

"علي باكدامن"، كان قد تغلب على منافسه المجري "زاتماري" في دور الـ16 للألعاب الأولمبية، وتمكن اليوم السبت من الفوز على منافسه الألماني في دور الثمانية بـ15 نقطة مقابل 9 نقاط.

يذكر ان المبارز الألماني هارتينغ مكس يحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم فيما يأتي باكدامن بالمرتبة 21 في الجدول.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لإيران في أولمبياد طوكيو.

بعد تأجيل من العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، أنطلقت أمس الجمعة رسميا دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتستمر إلى غاية 8 آب/أغسطس المقبل. ويجرى الأولمبياد في ظل إجراءات صحية صارمة وصلت إلى حد إقامة المنافسات دون حضور جماهيرها.

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