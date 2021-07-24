ايران تتسلم اول شحنة من اللقاحات المهداة من اليابان

العالم - ايران

وقال كيانوش جهانبور: ان اول شحنة من اللقاحات التي اهدتها الحكومة والشعب الياباني قد وصلت الى البلاد عصر الجمعة وتحتوي على اكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تم انتاجه في اليابان.

واضاف: ان الشحنة وصلت ايران بالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية و مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات ‏ UNOPS.

وتابع قائلا: نظرًا لبدء الألعاب الأولمبية في طوكيو، تم اتخاذ ترتيبات مكثفة لنقل هذه الشحنة.

وأضاف المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء: إن شاء الله، الشحنة القادمة ستصل البلاد يوم الجمعة المقبل، وتحتوي حوالي مليون وثمانمائة ألف جرعة من اللقاح.

وحسب ما اعلنه رئيس منظمة الغذاء والدواء، فانه نظرًا لحملة التطعيم الحالية، يمكن أن توفر هذه الشحنات اللقاح الذي تحتاجه البلاد الى حين انتاج اللقاحات المحلية.

وأشار المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء إلى أن شركة الشحن الجوي DHL قد بدأت منذ فترة طويلة التعاون مع إيران لنقل الدواء واللقاح.