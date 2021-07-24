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اميركا تدخل تعزيزات جديدة إلى قاعدة الشدادي شمال سوريا

اميركا تدخل تعزيزات جديدة إلى قاعدة الشدادي شمال سوريا
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الامريكي عبر حوامتين عسكريتين معدات وذخائر ومواد لوجستية وعدداً من جنودها إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة شمال شرق سوريا لتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سانا" أن “مروحيتين لقوات الاحتلال الأمريكي هبطتا في قاعدته بمدينة الشدادي وتم إنزال ذخيرة ومعدات ومواد لوجستية وغذائية وتجهيزات خاصة لمقرها الذي اتخذته في مدرسة الكرامة التي سيطرت عليها منذ أيام في المدينة إضافة إلى عدد من جنودها الذين تم نقلهم إلى الوحدة السكنية الطابقية رقم 11 التابعة لمديرية حقول الجبسة”.

وتدير قوات الاحتلال الأمريكي سجن البلغار وسجنا أقامته في حقل الغاز التابع لمديرية حقول الجبسة في مدينة الشدادي حيث أنشأت قاعدة لها جنوب المدينة وتعمد إلى نقل عدد من الإرهابيين بين الحين والآخر إلى معسكرات تدريب لها وتطلقهم في البادية السورية وخاصة ريف دير الزور لتنفيذ عمليات عدوانية ضد المدنيين والمناطق الآمنة واستهداف الحافلات على الطرقات العامة وذلك في إطار استثمارها المستمر في الإرهاب لتحقيق مخططاتها العدوانية في المنطقة.

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اميركا تدخل تعزيزات جديدة إلى قاعدة الشدادي شمال سوريا

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