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مروحيات باكستانية تدخل إلى الأراضي الصينية بضوء أخضر

مروحيات باكستانية تدخل إلى الأراضي الصينية بضوء أخضر
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول كوري جنوبي، إن الصين وافقت على طلب باكستان بالسماح بدخول مروحيات الإنقاذ إلى الأراضي الصينية، للبحث عن متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود في جبال الهيمالايا.

العالم- باكستان

وطلبت سيئول من بكين وإسلام أباد المساعدة في البحث عن كيم هونغ بن، متسلق الجبال الكوري الجنوبي، الذي اختفى يوم الاثنين بينما كان في طريقه للنزول من قمة جبل برود بيك، التي يبلغ ارتفاعها 8047 مترا والواقعة في سلسلة جبال كاراكورام الباكستانية.

وقالت سلطات الإنقاذ إنها التقطت إشارة من هاتف المفقود كيم، الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، من داخل الأراضي الصينية يوم الاثنين. ولم يعلم بعد ما إذا كان كيم بالقرب من هاتفه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان: "أبلغتنا الحكومة الباكستانية اليوم الجمعة أن الحكومة الصينية وافقت على دخول مروحيات الإنقاذ الباكستانية إلى أراضيها، وستبدأ أعمال الإنقاذ باستخدام المروحيات بمجرد أن تسمح الأحوال الجوية بذلك".

وأضاف المسؤول أن السلطات الصينية أقامت أيضا مركز قيادة بالقرب من موقع الحادث، لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ.

وقد اختفى كيم على ارتفاع 7900 متر فوق سطح البحر، بعد أن أرسل نداء استغاثة في الساعة 9:58 صباح الاثنين. ويعرف كيم بأنه فقد أصابعه العشرة بسبب قضمة الصقيع، كما أصبح أول شخص معاق في العالم يتسلق أعلى 14 قمة في جبال الهيمالايا.

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