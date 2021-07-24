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حركة فتح الانتفاضة:

منح الاحتلال صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي طعنة غادرة للشعب الفلسطيني

منح الاحتلال صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي طعنة غادرة للشعب الفلسطيني
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية أن منح الاحتلال الصهيوني صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي طعنة غادرة لنضالات الشعب الفلسطيني.

العالم- فلسطين

و شددت حركة فتح الانتفاضة في بيان تابعه موقع العالم، على أن منح الاحتلال الصهيوني صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي بمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

واليوم أعلنت "خارجية الاحتلال" أن سفيرها في أديس أبابا قدم أوراق اعتماد الكيان الصهيوني عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد: إن "هذا يوم عيد للعلاقات مع أفريقيا، وهو ثمرة جهودنا (..) هذه الخطوة ستساعدنا في تعزيز سياساتنا في قارة أفريقيا ودولها".

ورغم الرفض الشعبي هناك، يمتلك الكيان الصهيوني علاقات بـ46 دولة من دول القارة الأفريقية، وتتعاون مع حكوماتها في مجالات التنمية، التجارة ومجالات عدة.

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