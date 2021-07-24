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إنقاذ 182 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 182 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أنقذت القوات البحرية الليبية، 182 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم للشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

العالم- ليبيا

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، تمكن اليوم من إنقاذ هؤلاء المهاجرين، «في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية».

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وبحسب البيان، تحرك الزورق (فزان)، فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، وفور إتمام عملية الإنقاذ أُنزل المهاجرون في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلوا جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فيما أوضحت القوات البحرية، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتابع «عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

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