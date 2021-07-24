فلسطينيون يتصدون لمحاولة مستوطنين منع بناء منزل جنوب نابلس

العالم- فلسطين

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية بحماية قوات الاحتلال، وحاولت منع صب سقف أحد المنازل قيد الإنشاء.

وقال القريوتي: إن "الأهالي توافدوا بالمئات لصد الهجوم، ما اضطر قوات الاحتلال لإبعاد المستوطنين خوفا على سلامتهم".

ونجح الأهالي باستكمال صب المنزل يدويا بعد أن غادرت خلاطات الباطون الجاهز المكان خوفا من احتجازها.

وأشار إلى أن المنزل يقع بين بلدتي جالود وقريوت بالمنطقة المصنفة (ب)، ويقع قبالة مستوطنة "شيفوت راحيل".

ويتربص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت وخربة صرة الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عنوة.

ويسعى الاحتلال لتحويل (1600 دونم) في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو".

يشار إلى أن هناك 14 تجمعا استيطانيا صغيرا في المنطقة، و7 بؤر استيطانية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، صودر من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم.