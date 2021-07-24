ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت عليهم السلام في مصر

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ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة، حيث وجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.