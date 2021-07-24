السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت عليهم السلام في مصر

ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت عليهم السلام في مصر
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي،شارك اليوم في اجتماع استعرض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين.

العالم - مصر

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة، حيث وجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.

روابط ذات صلة

السيسي يبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة

السيسي يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس كيان الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-07-2021

شاهد بالفيديو.. الانسحاب الامريكي يراوح مكانه بالمماطلة والمقاومة العراقية تحذر

الاحتلال اعتقل 26 مواطنا فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

اللجنة العسكرية المشتركة لقوات حفتر تتجول في معسكرات الجنوب

ماذا لو كانت الأرض مسطحة؟!