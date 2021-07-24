طوارئ بالسودان تحسبا لوقوع فيضان واثيوبيا تستكمل ملء سد النهضة

العالم- خاص بالعالم

ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات ولدرء خطر الفيضانات. الخرطوم اعتبرت إعلان إثيوبيا اكتمال المرحلة الثانية من تعبئة السد إعلانا سياسيا موجها للداخل الإثيوبي.

أديس أبابا تعتبر سد النهضة، ذات أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية ولتوفير الطاقة للبلاد. وأطلقت اديس ابابا منصة رقمية أمام مساهمين من الداخل والخرج لتمويل استكمال بناء سد النهضة.

لكن ملء السد أثار مخاوف جدية لدى مصر والسودان اللتين تعتمدان على مياه النيل. وقد رفضت الخرطوم الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا وتجاهلها المصالح المشروعة لشركائها في النهر.

وعبرت القاهرة بدورها عن رفضها لخطوة الملء الثان للسد من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، واعتبرتها تهديدًا خطيرًا لإمدادات مياه النيل.

في غضون ذلك، أكد قائد سلاح الجو الإثيوبي اللواء يلما مرداسا أن القوات الجوية وقوات الدفاع مستعدة لحماية السد ولردع أي هجوم يسعى لتدمير البلاد، وفقا للأوامر الصادرة عن القيادة العليا.

في السياق ذاته دعت روسيا إلى عدم تسييس ملف سد النهضة لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة.

وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين الدول الثلاث يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام الفين وخمسة عشر تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الطويلة الأمد لحل النزاع بين الدول الثلاث عن نجاح يذكر.