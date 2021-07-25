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تجدد المعارك بمحيط مأرب ومعارك عنيفة تشهدها خلال الساعات الماضية

تجدد المعارك بمحيط مأرب ومعارك عنيفة تشهدها خلال الساعات الماضية
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

شهدت جبهات مدينة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، بعد هدوء دام أيام ، حيث شنت القوات اليمنية المشتركة هجمات من عدة مسارات على مواقع مرتزقة العدوان في محيط المدينة.

العالم - اليمن

وتركزت المواجهات في جبال البلق والطلعة الحمراء ونخلاء والمشجح وأيدات الراء وهي مناطق محاذية لمدينة مأرب حيث حققت القوات المشتركة تقدما مهما فيها.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات.

وشن طيران العدوان السعودي غارات مكثفة على المحافظة تجاوزت الـ30 غارة خلال الساعات الماضية في محاولة لإسناد مرتزقته ووقف تقدم القوات اليمنية.

واستهدف سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية معسكر صحن الجن التابع لمرتزقة العدوان شرق المدينة وكذا تجمعات لهم في منطقة نخلاء، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.

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