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'استفزاز صارخ'..

فنزويلا تعلق على'انتهاك' طائرة عسكرية أمريكية مجالها الجوي

فنزويلا تعلق على'انتهاك' طائرة عسكرية أمريكية مجالها الجوي
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

نددت فنزويلا بـ"انتهاك" طائرة نقل عسكرية أمريكية مجالها الجوي الذي تم يوم الخميس بشمال غرب البلاد عند الحدود الكولومبية .

العالم - الاميركيتان

وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية تندد بانتهاك طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، للمجال الجوي الفنزويلي، وهي واقعة حدثت يوم الخميس 22 يوليو"، متحدثاً عن"استفزاز صارخ".

وأشار البيان إلى أن الطائرة بقيت في المجال الجوي الفنزويلي"ثلاث دقائق"، بين الساعة «20:47 و20:50» وقطعت مسافة بلغت "14 ميلاً بحرياً فوق المنطقة الغربية من سييرا دي بيريجا"، مؤكداً أن طائرات أمريكية انتهكت المجال الجوي الفنزويلي "21 مرة" هذا العام.

وتؤكد كراكاس أن هذا الانتهاك يأتي في إطار تدريبات عسكرية في كولومبيا.

كانت القوات الكولومبية أعلنت في 16 يوليو أنها تجري مناورات جوية مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية.

وقالت فنزويلا إنها لا "تستبعد أي أعمال عدائية أخرى" تقوض سيادتها ووحدة أراضيها، متهمة تلك القوات بتنفيذ عمليات استطلاع للمجال الجغرافي الفنزويلي.

وصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوامر للجيش بالرد بقوة على أي عدوان.

ولم تعد فنزويلا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وكولومبيا، خصميها الرئيسيين على الساحة الدولية.

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