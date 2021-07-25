حكومة الأردن تحقق في انقطاع للكهرباء بمستشفى في العاصمة

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وقال دودين في بيان فجر الأحد إن "الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها".

وكشف أن الحكومة "طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى يجري التحقيق حول أسبابها لضمان الحياد وسلامة النتائج".

وأوضح دودين أن وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الصحة فراس الهواري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

من جانبه، قال مدير مستشفى "الجاردنز" فايز أبو حميدان إن وفاتين سجلتا في المستشفى، موضحا أنهما "حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى".

وأضاف أن "انقطاع التيار الكهربائي حصل في المستشفى نتيجة تماس أثر على الإنارة فيه"، مبينا أن "انقطاع الكهرباء لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية.

يذكر أن مستشفى السلط الحكومي شهد في مارس الماضي فاجعة أسفرت عن وفاة 7 مصابين بكورونا إثر انقطاع الأكسجين عنهم.