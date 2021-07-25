شاهد: هكذا تفاعل المغردون مع ’بشرى’ الحوثي!!

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وتدور حاليا مواجهات عنيفة ومتواصلة بين قوات هادي ومرتزقة العدوان السعودي مسنودة من طائرات تحالف العدوان في جبهات مديرية "صرواح" غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، كما وتتركز المواجهات بين الطرفين في جبهتي المشجح والكسارة في المديرية.

كذلك تدور المواجهات في جبال البلق والطلعة الحمراء ونخلاء والمشجح وأيدات الراء وهي مناطق محاذية لمدينة مأرب حيث حققت القوات المشتركة تقدما مهما فيها، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات.

وسبق ان استعادت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال اقل من 48 ساعة مركز مديرية رحبة جنوب مأرب من أيدي مرتزقة السعودية وحكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي بعد سيطرتهم عليها مدعومين بغارات وقصف من قبل تحالف العدوان يوم الاربعاء الماضي، وفشل الاثنان في إنقاذ ارهابيي تنظيم "القاعدة" الذين يواجهون موقفا صعبا في جبهة الصومعة، وبذلك استعاد اشاوس اليمن من الجيش اللجان الشعبية مركز المديرية بل وتقدموا الى ما بعدها رغم كثافة النيران التي استخدمها العدوان السعودي.

ضربات موجعة خرجت خلالها عناصر مليشيات هادي حاملين أسلحتهم الخفيفة فقط تاركين وراءهم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة خشية تعرضهم لغارات انتقامية من قبل الطيران السعودي فضلوا الانسحاب أمام تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية دون قتال في عتمة الليل.

التحول العسكري السريع الذي حققته اللجان اليمنية في مديرية رحبة ، أثار حالة استنفار قصوى لدى مليشيات هادي ومرتزقة العدوان في جبهات جبل مراد والجوبة والماهلية وحريب، خصوصاً بعد استعادة مديرية رحبة وتأمينها، ومواصلة العملية وتمشيط مديريات جنوب مأرب كافة.

وحاولت مليشيات هادي عبثا نقل المعركة إلى وادي المشيريف الذي يتبع إدارياً مديرية ولد ربيع، إلا انهم لم يستطيعوا تخطي أطراف الوادي، وفشلوا بالوصول إلى المناطق الواقعة على التماس بين مأرب ومديرية القرشية، رغم الاسناد الجوي من قبل العدوان السعودي.

وأمام هذه الانجازات وقبل حلول فجر اليوم السبت الموافق 25 تموز/يوليو كتب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" على صفحته الشخصية على تويتر تغريدة مختصرة بحروف غير متصلة قال فيها "م ا ر ب ا ل ن ص ر ا ت" (مارب النصر ات").

اليمنيون ومعهم احرار العالم وجمهور المقاومة تفاعلوا مع تغريدة السيد "الحوثي" ببشرى النصر، كما غردوا تحت وسم "مأرب"، يشدوا بكتابتهم عزيمة المقاتلين المجاهدين الابطال في ساحة القتال مؤكدين حتمية النصر على الاعداء مهما تحالفت قوى الشر والظلم معهم وعلى رأسها تحالف العدوان السعودي، مشديين على ان انتصار الجيش واللجان الشعبية في مأرب يعتبر انتصار على امريكا والكيان الصهيوني واذرعهما السعودية والإمارات.

وكتب "عبد الرحمن العنسي" في تغريدة على حسابه الخاص "بعد تغريدة السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى ( النصر آت) ليس امام ألمرتزقة في مارب الا التسليم بالهز يمة قبل وقوعها وهو الانضمام للجيش واللجان الشعبية بدلا من الضيا ع في صحراء العبر وربما تغريدتي هذه اتت متأخرة ان لم يكن يكن الجيش دخل مدينة مارب".

وغرد "زيد علي" بالقول "النصر آت ياربي لك الحمد يالله يالله يارجال نغلق النت وننزل نشارك في النصر والفتح لا يفوتنا اعظم معارك على وجه الكره الارضية".

بدوره قال "عبد الرحمن العنسي" "تحرير مارب انتصار على امريكا وإسرائيل واذرعهما السعودية والإمارات وفرج من الله على هذا الشعب العظيم لقشع الحصار عليه منذ سبع سنوات اللهم نصرك الذي وعدت به المظلومين".

من جانبه "سامي العبيدي" قال في تغريدة له "بفضل الله بعد كل إحتفال بيوم الولايه ( عيد الغدير ) يحقق الله لنا إنتصار عظيم . بإذن الله بعد الاحتفال هذا العام يحدث النصر والفتح".

كما وتفاعل "Ihab Ali Hajar" مع تغريدة عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" وقال "الله أكبر .. بشرك الله بالخير والعزة .. لك الحمد يا الله..".

"ali alnassiry" كتب على صفحته الخاصة قائلا "النصر بامر الله في دماء ابطال انصار الله لم يستورد ولكنه بايمان رجال الرجال الابطال يولد فتيةً اشترو الدنياء بالاخره اولئك هم الابطال واولئك ممن يحبهم الله ورسوله. لكم العزه ايه الابطال يامن اثلجتم اكبادنا بانتصاراتكم المتلاحقه".

أكد "مختار النشمي" في تغريدته "وفي كل واد نسير ونركض خلف الغزاه، ونغوص ونصطاد أصداف أنغامنا في بحور الخليل ونقطن كهف الغيوب نحدق في الآت نبصر مالا تراه العيون ونقرع ناقوس تحذيرنا للرؤوس التي ستسير بأقدامها في اتجاه القيود النصر يصعد سلم الأوقات والطاغي ستجرفه الحشود هنا إطار الحلم يكتنف الندى وقرنفلات تحتفي بالشوق والمطر".

وقال "أمين يحيى الجنيد" في تغريدة له "مأرب النصر ات اللهم ثبت اقدام المجاهدين في سبيلك من الجيش واللجان الشعبية وسدد رميهم وقوي عزائمهم وابصارهم واحفظهم من جميع نواحيهم وامدهم من عندك وانصرهم وارفع رآيتهم واخذل عدوهم وانصرهم نصراً يتعجب له أهل السماء والأرض يارب العالمين".

وتفاعل "بركان ثائر" مع بشرى الحوثي وقال "باذن الله تعالى وماذالك على الله بعزيز قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوما مؤمنين ولاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ياااارب لك الحمد والشكر".

وقال "وليد عباس اليماني" في تغريدة على حسابه الخاص "باقي القليل جدا على مارب، الصبر والدعاء والثبات، ولن ينتصر الا الحق، وهذا وعدا من الله".

نختم الموضوع مع تغريدة الاخ "ابوعمار الزايدي" التي قال فيها "انتصارات بفضل الله وفضل رجال الرجال وبفضل القيادة الرشيدة الربانية الحكيمة ياالله لك الحمد والشكر".