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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين جنوب جنين

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين جنوب جنين
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصيب فجر الأحد الشاب عبد الله باسم أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين معه في كمين للاحتلال قرب يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية.  

العالم - فلسطين

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال نصبوا كمينا على طريق زبدة من قري يعبد، وأطلقوا النار على مجموعة من الشبان، فأصابوا الشاب أبو بكر واعتقلوه، إضافة إلى للشابين: أدهم علي حسن إرميلات، وشعلان كيوان أبو بكر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، إنه أصاب فلسطينيا بالرصاص، واعتقل اثنين آخرين قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على سيارات المستوطنين قبل أن ينصب الجنود كمينا لهم، ويطلقوا النار عليهم، ويصيبوا واحدا، ويعتقلوا الاثنين الآخرين.

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