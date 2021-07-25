الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين جنوب جنين

العالم - فلسطين

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال نصبوا كمينا على طريق زبدة من قري يعبد، وأطلقوا النار على مجموعة من الشبان، فأصابوا الشاب أبو بكر واعتقلوه، إضافة إلى للشابين: أدهم علي حسن إرميلات، وشعلان كيوان أبو بكر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، إنه أصاب فلسطينيا بالرصاص، واعتقل اثنين آخرين قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على سيارات المستوطنين قبل أن ينصب الجنود كمينا لهم، ويطلقوا النار عليهم، ويصيبوا واحدا، ويعتقلوا الاثنين الآخرين.