لندن.. إجتماع ممثلي 51 دولة اليوم استعداداً لقمة 'كوب 26'

العالم - اوروبا

ويرأس الوزير البريطاني ألوك شارما الاجتماع الممتد على مدار يومين، والذي قالت لندن إنه سيتناول قضايا رئيسية تتطلب إيجاد حلول لها خلال القمة.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن شارما، رئيس قمة "كوب 26"، يأمل في بناء أرضية مشتركة ورسم الخطوط العريضة لنتائج غلاسكو.

وسيكون وزراء البيئة والمناخ من الولايات المتحدة والهند والصين بين المشاركين في الاجتماع المغلق.

وهذا أول اجتماع وزاري حضوري منذ أكثر من 18 شهراً، لكنه سيشتمل أيضاً على مشاركات عبر الفيديو، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين.

وقال شارما "إننا نواجه أوقاتاً عصيبة بالنسبة إلى كوكبنا والطريقة الوحيدة التي سنحمي بها مستقبله هي أن تسير الدول على المسار نفسه".

وأضاف: "سيراقب العالم كي يرى ما إذا كنا سنجتمع في غلاسكو ونفعل ما هو ضروري لتغيير الأمور في هذا العقد الحاسم".

وتابع: "من الضروري أن نشمر معاً عن سواعدنا ونجد أرضية مشتركة، وأن نستخلص بشكل جماعي كيف سنبني مستقبلاً أكثر اخضراراً وإشراقاً لأطفالنا والأجيال المقبلة".

كان اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015 قد نص على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين حداً أقصى، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي إلى حصره بـ1.5 درجة فقط. إلا أن مسار الأمور الحالي لا يسمح بتحقيق ذلك، على ما يرى علماء.

وتسعى المملكة المتحدة إلى أن يكون هذا الاجتماع غير الرسمي والذي يعقد خلف أبواب مغلقة، فرصة لتشجيع المحادثات الصريحة، حتى يتمكن مختلف الأطراف من إيجاد حلول للمضي قدماً في القمة.

وقال شارما: "الوزراء يجب ألا يخشوا من إبراز نقاط الخلاف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على روح التعاون"، أملاً في أن يتيح هذا الاجتماع مناقشة حلول ملموسة والتوصل إلى رؤية موحدة.

وأردف:"بصفتنا وزراء مسؤولين عن مكافحة الاحترار المناخي، نحمل ثقل العالم على أكتافنا. واليومان المقبلان سيكونان حاسمين".

خلال هذا الاجتماع، ستجري بلدان تطلق كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصين والولايات المتحدة، مناقشات مع الدول الأكثر عرضة للاحترار المناخي مثل جامايكا وكوستاريكا ورواندا وجزر مارشال.