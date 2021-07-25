الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العراقية تطلق تحذيرا بشأن لقاح كورونا

الصحة العراقية تطلق تحذيرا بشأن لقاح كورونا
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

اطلقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تحذيرا حول تأخر تلقي لقاح كورونا.

العالم - العراق

وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنه "للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلات الوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية"، محذرا أنه "في حال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة".

واوضح الحلفي ان "لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها"، مشيرا الى ان "هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع".

ودعا الحلفي الى "مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية"، مشددا على "ضرورة أن يقدم من تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم".

روابط ذات صلة

المجمع الفقهي العراقي يصدر فتوى بخصوص ’كورونا’

محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: المستشفيات ممتلئة بمصابي كورونا

اجراءات قانونية صارمة بحق مروجي الشائعات ضد لقاحات كورونا في العراق

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الخميس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخاوف من تفشي وباء كورونا داخل سجون السعودية

'إن- فا' يغلق بعض المدن الصينية تماما!

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: المقاومة العراقية ترفض اي تواجد أمريكي على ارضها

هاشتاغ .. الشارع العراقي يصرخ: لا لوجود الإحتلال الأمريكي في أرضنا!

لبنان.. هل طريق التكليف سالكة لصالح ميقاتي؟

فرنسا: مسيرة لـ'السترات الصفراء' ضد قواعد كبح كورونا