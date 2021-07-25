الصحة العراقية تطلق تحذيرا بشأن لقاح كورونا

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وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنه "للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلات الوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية"، محذرا أنه "في حال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة".

واوضح الحلفي ان "لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها"، مشيرا الى ان "هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع".

ودعا الحلفي الى "مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية"، مشددا على "ضرورة أن يقدم من تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم".