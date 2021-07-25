الكعبي يطالب باقصى عقوبة لمنفذي تفجير مدينة الصدر

العالم - العراق

وقال الكعبي في تغريدة، "نثمن كثيراً جهود قواتنا الأمنية البطلة باعتقال الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر"، داعياً إلى "إطلاق عمليات أشد لكل من سولت له نفسه لترويع أمن المواطن وتهدیم دعائم الستقرار في البلاد".

وطالب الكعبي "القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة الوحشية".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس السبت، القاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأسفر تفجير انتحاري استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الاثنين الماضي المصادف 19/تموز/2021، عن استشهاد 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.