تونس: مظاهرات قرب البرلمان تطالب بحلّه ورحيل الحكومة

العالم - تونس

وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة "النهضة" في عدد من المدن.

ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشين وضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

وفي أول ظهور له بعد أيام على إصابته بكورونا دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى الحفاظ على وحدة الصف بين جميع التونسيين والابتعاد عن التجاذبات.

وتوجه الغنوشي برسالة أمل للشعب التونسي مفادها أنه "لا بد من المحافظة على تونس".



وأكد خلال موكب الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية، ضرورة الحفاظ على استمرار وتكامل ووحدة مؤسسات الدولة.



وفي تعليق منه على دعوات التظاهر والنزول للشارع الأحد، اعتبر الغنوشي أن المسيرات حق ضمنه الدستور، وتونس اليوم لا تستحق مظاهرات بل تستحق التظاهر ضد كورونا باتحاد كل القوى.