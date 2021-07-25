أحداث خوزستان والانسحاب الامريكي من العراق

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الاول دعا قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي خامنئي الى ضرورة الاهتمام بأهالي محافظة خوزستان (مشددا على أن هؤلاء الأهالي هم الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمشاكل خلال السنوات الثمانية من الدفاع المقدس ، وقد صمدوا أمامها ببسالة

في ملف هاشتاغ الثاني جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة في واشنطن بين العراق وامريكا شهدت عددا من الاجتماعات، ومن المنتظر ان يُعقد اجتماع القمة يوم الاثنين القادم بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن. البرلمان العراقي، والشارع العراقي ، طالبا بانسحاب القوات الاجنبية من بلادهم، بعد الجريمة التي نفذتها هذه القوات بأوامر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والمتمثلة بإغتيال قائدي النصر على "داعش" الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

في ملف بانوراما الثالث أعلن بطل أفريقيا في الجودو، الجزائري فتحي نورين، انسحابه من منافسات وزن 73 كلغ، في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة في الدور الثاني مع ملاكمٍ من الكيان الصهيوني.وهذه المرة الرابعة التي ينسحب فيها الجزائري من البطولات، بسبب مواجهاتٍ مع لاعبين إسرائيليين.

في ملف بانوراما الرابع تعيش تونس وضعا صحيا متأزما للغاية، بسبب انتشار غير مسبوق للعدوى بفيروس كورونا في البلاد، إذ وصلت النتائج الإيجابية إلى نسبة 30 بالمئة من إجمالي الفحوص اليومية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا وبين الدول العربية.