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سلطات الجزائر تحبط تهريب "المخدرات" نحو تونس

سلطات الجزائر تحبط تهريب
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أحبطت الشرطة الجزائرية في ولاية تبسة شرق البلاد تهريب 25 كيلوغراماً من مخدر حشيشة الكيف نحو تونس.

العالم - الجزائر

وأفادت مصادر إخبارية أن "شرطة تبسة تمكنت من حجز كمية قدرت بـ25 كيلوغراماً من الكيف المعالج (حشيشة الكيف) تم ضبطها في منزل أحد أفراد شبكة إجرامية بعد توقيفه".

وأشارت المصادر للموقع إلى أنّ "التحقيق متواصل في القضية، كما أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحريات وتوقيف كل من له علاقة بالقضية".

في وقت سابق من حزيران الماضي، أطاحت الشرطة الجزائرية بشبكة مخدرات دولية، وحجزت كمية هائلة من "حشيشة الكيف" و”الكوكايين”، إثر عملية نوعية نفذتها مصالح الأمن في إقليم ولاية وهران شمال غربي البلاد.

حجزت مصالح أمن وهران في هذه العملية قرابة 300 كغ من "حشيشة الكيف المعالج"، إلى جانب أكثر من كيلوغرام واحد من مادة "الكوكايين الخام".

وكانت تحوم شكوك لدى المحققين حول وجود كميات أخرى من المخدرات ما تزال مخبأة في مناطق أخرى.

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