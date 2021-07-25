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شاهد بالفيديو.. نيزيك يضيء سماء النرويج

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أضاء نيزك كبير سماء جنوب النرويج لفترة وجيزة، اليوم الأحد، محدثا صوتا صاخبا وهو يعبر عبر السماء وقال خبراء إن جزءا منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيرا عن العاصمة أوسلو.

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ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد حوالي الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي) للنرويج، مع تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نور خاطف لمرة واحدة على الأقل يضيء مرسى في هولميستراند، بجنوب أوسلو.

وتعكف شبكة النيازك النرويجية اليوم الأحد على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى، في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته.

وقالت الشبكة إن البيانات الأولية تشير إلى أن جزءا من نيزك ربما سقط على الأرض في منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا وتبعد 60 كيلومترا فقط إلى الغرب من العاصمة أوسلو.

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