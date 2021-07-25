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الرئيس الايراني المنتخب: إيران أثبتت أنها صديق وشريك يعتمد عليه

الرئيس الايراني المنتخب: إيران أثبتت أنها صديق وشريك يعتمد عليه
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الايراني المنتخب خلال لقائه وزير الخارجية القطري : قد أثبتت إيران أنها صديق وشريك يعتمد عليه.

العالم- ایران

واستقبل الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار اية الله رئيسي خلال اللقاء الى ان الشعبين الايراني والقطري شقيقتان دينيتان وشريكتان إقليميتان لبعضهما البعض ، مشددا على ان طهران تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع الدوحة وان اولوية السياسة الخارجية للحكومة المقبلة ستكون لدول الجوار .

وقال الرئيس المنتخب ، إنه ينبغي البحث عن جذور انعدام الأمن في المنطقة في خارجها واضاف: إن السبيل إلى إرساء دعائم الامن والاستقرار الراسخين والاستقرار الاقليمي هو تعاون دول المنطقة على أساس الثقة السياسية المتبادلة والرفض العملي للتدخل الأجنبي في المنطقة.

بدوره هنأ وزير الخارجية القطري آية الله رئيسي بفوزه ، وابلغه تحيات أمير قطر قائلا ان قطر تتطلع إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية وكذلك بذل المساعي لضمان الأمن في المنطقة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

یتبع..

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