نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور الصين في أول اتصال مباشر منذ شهور

العالم - الأميركيتان

قال مسؤولون أمريكيون كبار، يوم أمس، إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي ستوضح خلال محادثاتها المقبلة في الصين أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع بكين، لكن يجب أن يكون هناك مجال متكافئ وحواجز حماية لمنع تحول تلك المنافسة إلى الصراع.

وأضاف المسؤولون، في إفادة قبل محادثات شيرمان في تيانجين مع وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، أن أكبر اقتصادين في العالم بحاجة إلى سبل مسؤولة لإدارة المنافسة.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قبل المحادثات، التي ستكون أول اتصال مباشر بين واشنطن وبكين منذ شهور، أن شيرمان "ستؤكد أننا لا نريد أن تنحرف تلك المنافسة القوية والمستمرة إلى صراع".

وأضاف: "لهذا السبب تريد الولايات المتحدة ضمان وجود حواجز حماية ومعايير لإدارة العلاقة بشكل مسؤول.. ستوضح شيرمان أنه بينما نرحب بالمنافسة القوية واستمرارها مع جمهورية الصين الشعبية، يحتاج الجميع للعب بنفس القواعد وعلى أرضية متكافئة".

وكانت الصين حثت الولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي على وقف التحرك "التمييزي" ضد الشركات الصينية، بعدما أقرت واشنطن إجراءات من شأنها حذف شركات أجنبية من البورصات إن لم تمتثل لمعايير تدقيق أمريكية.