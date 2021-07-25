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مكافحة إرهاب كردستان تعتقل احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر

مكافحة إرهاب كردستان تعتقل احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن اعتقال احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان إنه "في إطار تعاون المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان مع المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، بهدف ضبط المتورطين بارتكاب الجرائم، تمكنت مديرية مكافحة إرهاب كردستان من اعتقال احد المتورطين في جريمة تفجير مدينة الصدر".

والأسبوع الماضي، وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، حيث قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة تبين أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مما ادى الى استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، مؤكدة أن الشبكتين كانتا تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

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