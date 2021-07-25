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شاهد.. احتجاجات شعبية خارج الحسابات السياسية في تونس

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

الاحتجاجات الشعبية تعود الى شوارع العاصمة تونس تزامنا مع احياء البلاد لذكرى عيد الجمهورية للمطالبة باسقاط النظام وحل البرلمان.

العالم - تونس

احتجاجات اشتبك خلالها الامن بالمحتجين حيث دفعت السلطات بقواتها والياتها الامنية من اجل التصدي لها قبل ساعات من انطلاقها.

المحتجون في عدد من المحافظات الداخلية عمدوا الى اقتحام مقرات حركة النهضة التي تتزعم الائتلاف الحكومي واتلاف تجهيزاتها، تعبيرا عن غضبهم ازاء تعفن الاوضاع في البلاد رغم مرور اكثر من عشر سنوات على الثورة.

التظاهرات تميزت بخلوها من الوجوه السياسية والحزبية حيث اعلنت احزاب معارضة في وقت سابق رفضها لهذه التحركات.

وقال المحلل السياسي باسل ترجمان لقناة العالم:"باعتقادي ان الاحزاب لم تجد نصيباً لها في هذا الحراك وبالتالي هي تريد اما أن تكون في واجهة الحراك أو لاتكون وبالتالي هذا الحراك هو حراك خارج هذه الحسابات السياسية".

احتقان شعبي مفتوح على كل السيناريوهات مستقبلا. لحظات الانفجار الشعبي أمام تردي الاوضاع في تونس متوقعة وآتية بلا ريب رغم الاجراءات المشددة لعل احتجاجات الخامس والعشرين من جولاي تدفع الحكام نحو تعديل أدائهم وتعويمه قبل فوات الاوان.

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شاهد.. احتجاجات شعبية خارج الحسابات السياسية في تونس

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