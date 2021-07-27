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اخطر منافس  لهواتف سامسونغ سيطرح في الاسواق قريبا

اخطر منافس  لهواتف سامسونغ سيطرح في الاسواق قريبا
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعضا من مواصفات هاتف IQOO المنتظر، الذي سيتفوق في تقنياته على العديد من هواتف سامسونغ الحديثة.

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وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف IQOO القادم سيتمتع بسرعة فائقة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت والشبكات الخلوية بفضل معالج Snapdragon 888 Plus المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا.

كما سيدعم أداء المعالج في هذا الجهاز ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، لتكون هذه الذواكر هي الأكبر سعة من بين كل تلك الموجودة في الهواتف الذكية، إضافة إلى ذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 512 غيغابايت.

وسيحصل الهاتف تبعا للتسريبات على شاشة بمقاس 6.7 بوصة على الأغلب، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا.

وستزوده IQOO بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS 1.0.

ولم يتم الإعلان عن الموعد الدقيق للكشف عن هذا الهاتف رسميا بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيظهر رسميا بداية أغسطس القادم، وسيطرح بسعر ينافس أسعار هواتف الفئة "S" الرائدة من سامسونغ.

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