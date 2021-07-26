الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: الحزب الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اقل من ثلاثة اشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، وبينما تتسع دائرة الانسحابات من العملية الانتخابية، بعد التيار الصدري، اعلن الحزب الشيوعي العراقي الانسحاب من الاستحقاق المنتظر.

العالم - مراسلون

وعزا الامين العام للحزب قائد فهمي قرار الانسحاب بان الانتخابات المقبلة لن تأتي بالتغيير المنشود.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حسين النجار: "نحن اردنا ان تكون المشاركة بالاننتخابات او الانتخابات المقبلة رافعة للتغيير، ان يكون فيها فعلا تغيير حقيقي لكن يبدو القوة المتمسكة بالسلطة غير راغبة بان تزيح نفسها او تزاح عبر صناديق الاقتراع".

وبهذا الاعلان ينضم الحزب الشيوعي للتيار الصدري الذي قد كان اعلن رئيسه السيد مقتدى الصدر مقاطعته الانتخابات وسحب يده من الحكومتين الحالية والمقبلة.

وتعليقاً على هذه المواقف اعلنت المفوضية العليا للانتخابات انها اغلقت باب الانسحابات بعد المصادقة على قوائم الانتخابات واسماء المرشحين بيد ان هذه المقاطعة تبعث برسائل سلبية وتعطي دافعاً لمزيداً من الجهات والاحزاب لاتخاذ خطوات مماثلة حسب المراقبين.

ورغم هذه المواقف السلبية الا ان مفوضية الانتخابات والحكومة ومعظم الاحزاب والكتل السياسية عازمة على اجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين اكتوبر المقبل.

روابط ذات صلة

شاهد.. لواء الثائرين يستهدف ثاني اكبر قاعدة امريكية في العراق

مكافحة إرهاب كردستان تعتقل احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر

العراق.. تغيير القوة الماسكة للملف الامني في مدينة الصدر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول أول رحلة طيران مباشرة من 'تل أبيب' إلى مطار مراكش بالمغرب

المرزوقي معلقا على الأوضاع في تونس: ليس كل ما يلمع ذهبا

تعيين نائب جمهوري معارض لترامب بلجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

اكتشاف حفرية جد تماسيح العصر الحديث في تشيلي

شاهد: ابرز قرارات الرئيس سعيد وفرحة التونسيين بها