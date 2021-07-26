شاهد: الحزب الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة

العالم - مراسلون

وعزا الامين العام للحزب قائد فهمي قرار الانسحاب بان الانتخابات المقبلة لن تأتي بالتغيير المنشود.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حسين النجار: "نحن اردنا ان تكون المشاركة بالاننتخابات او الانتخابات المقبلة رافعة للتغيير، ان يكون فيها فعلا تغيير حقيقي لكن يبدو القوة المتمسكة بالسلطة غير راغبة بان تزيح نفسها او تزاح عبر صناديق الاقتراع".

وبهذا الاعلان ينضم الحزب الشيوعي للتيار الصدري الذي قد كان اعلن رئيسه السيد مقتدى الصدر مقاطعته الانتخابات وسحب يده من الحكومتين الحالية والمقبلة.

وتعليقاً على هذه المواقف اعلنت المفوضية العليا للانتخابات انها اغلقت باب الانسحابات بعد المصادقة على قوائم الانتخابات واسماء المرشحين بيد ان هذه المقاطعة تبعث برسائل سلبية وتعطي دافعاً لمزيداً من الجهات والاحزاب لاتخاذ خطوات مماثلة حسب المراقبين.

ورغم هذه المواقف السلبية الا ان مفوضية الانتخابات والحكومة ومعظم الاحزاب والكتل السياسية عازمة على اجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين اكتوبر المقبل.