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شاهد.. المغرب يرمي الجزائر بحجر مستقوياً بالاحتلال الاسرائيلي!

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

اشار المدير التنفيذي لمراكز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الادريسي، الى ان الخطوة المغربية بالدعوة الى انفصال منطقة القبائل في الجزائر، بانها ليست بالجديدة، حيث سبق ذلك محاولات اخرى للسفير المغربي في الامم المتحدة بالدعوة الى ايجاد مقابلة بين وضع اقليم القبائل في الجزائر وبين اقليمي ساقي الحمراء ووادي الذهب.

العالم- خاص بالعالم

وقال الادريسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان الخطوة المغربية اكتسبت هذه المرة طابعاً كتابياً بتوزيع رسالة ونص مكتوب حاول فيها السفير المغربي القول بان منطقة القبائل تعيش وضعاً يعادل قضية ساقي الحمراء ووادي المغرب، واعتبر الخطوة المغربية انما تأتي في اطار خطوات تصعيدية وتراكم جديد من توتر العلاقة بين المغرب والجزائر خلال السنوات الاخيرة الماضية، بطريقة تدريجية ومستمرة.

واوضح الادريسي، ان الخطوة المغربية جاءت رداً على تصريح لوزير الخارجية الجزائري اعتبرها المغرب بانها تعبر عن خط من خطوط الصقور في الجزائر الذين يؤيدون انفصال جبهة البوليساريو عن المغرب، وبهذا المعنى فان المغرب يرمي بحجره بهذه الطريقة والرد على الشيء بمثله.

بدوره، رأى الكاتب الصحافي عثمان لحياني، ان هناك سؤالا جوهريا يطرح في هذه القضية، وهو لماذا جاءت الخطوة المغربية الان وبهذا التوقيت، حيث الجميع يعلم ان الجزائر تدعم جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية منذ تأسيسها منتصف السعبينات، في ظل وجود مناكفات سياسية سلبية وايجابية بين المغرب والجزائر على الدوام.

وقال لحياني: ان المغرب يريد دائما ان يجد ما يقابل الدعم الجزائري لقضية الصحراء الغربية، مشيراً الى ان الكل يعرف ايضاً ان المغرب يدعم حركة ماك الجزائرية في منطقة القبائل التي كانت تطالب باستقلال ذاتي، ولها مركز في باريس ومركز مهم في المغرب وآخر مركز عمل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح لحياني، ان المغرب يعتقد بان هناك عوامل جديدة توفرت تسمح له باتخاذه هذه الخطوة ليدعو بصورة خطية الى دعم انفصال منطقة القبائل عن الجزائر، واكد ان التصرف المغربي هو محاولة الاستقواء باتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5717613

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