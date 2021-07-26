الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة ومزارع في غزة



العالم-فلسطين



وافادت مصادر اعلامية بأن طيران الاحتلال الاسرائيلي اغار بصاروخٍ على الأقل على أرضٍ زراعيةٍ في منطقة الكرامة شمال القطاع، وقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع للمرة الثانية على التوالي بأربعة صواريخ.

من جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيليّ.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن أعيرة نارية أطلقت من غزة الليلة الماضية أصابت مصنع "نيرلاط" للدهانات في "نير عوز".

وفي سياقٍ متصل، قال المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ "قصف العدو الصهيونيّ لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة ولترميم صورة جيشه التي هزّتها معركة سيف القدس".

قاسم أكد أنّ قصف الاحتلال الإسرائيليّ "لن يوقف المقاومة لاسترداد حقوق الشعب الفلسطينيّ في أرضه ومقدّساته"، مشدّداً على مواصلة النضال المشروع لانتزاع الحق في العيش بحريةٍ وكرامةٍ فوق أرض فلسطين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذّت غارتين على جنوب مدينة غزة مطلع الشهر الجاري. واستهدفت الغارات موقع للمقاومة جنوب المدينة.

كذلك استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية موقعاً للمقاومة شمالي قطاع غزة، في حزيران/ يونيو الماضي، بـ4 صواريخ.