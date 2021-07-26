برلماني تونسي: عملية تجميد عمل البرلمان خطوة خاطئة

العالم - خاص بالعالم

وقال مخلوف في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية: ان خطوة الرئيس بتجميد عمل البرلمان، يجب ان تكون ضمن اجراءات استثنايية تسمح لرئيس الجمهورية ان يقدم مراسيم، ولكن لايجوز له ان يمدها الى اكثر من 30 يوما، ومن بعدها يجب الرجوع الى الحالة العادية، مؤكداً ان عملية التجميد هي خطوة خاطئة في الاساس.

واضاف مخلوف: ان في فترة التجميد يبقى مجلس النواب في انعقاد دائم ولكن دون اتخاذ القرارات.

وبين مخلوف ان الرئيس سعيد سيشرف على الحكومة لمدة 30 يوما للوقوف بوجه التظاهرات واعمال العنف. واكد انه يحق للرئيس استعمال الفصل 80 ولكن الدستور لايسمح له التفسير الذي يجمد على اساسه عمل البرلمان.