الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطاحة بارهابي لدى 'داعش' في كركوك

الإطاحة بارهابي لدى 'داعش' في كركوك
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قبضت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، على احد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (خ،ه، ن) بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة رصدت تواجد الارهابي المطلوب وفق المادة (4/1) ارهاب في منطقة الجوالة بناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "المعلومات الأمنية بينت ان الارهابي عمل ضمن ما تسمى ولاية كركوك قاطع الرياض وأحد العاملين بما يسمى بديوان الحسبة".

واشارت القيادة الى، "أحالته اصولياً الى الوحدة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين

شاهد.. لواء الثائرين يستهدف ثاني اكبر قاعدة امريكية في العراق

مكافحة إرهاب كردستان تعتقل احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر

العراق.. اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لبنان: مشاورات نيابية لتحديد رئيس الحكومة الجديد

خروقات عديدة لقوى العدوان في الحديدة

شاهد.. انقسام ومناوشات ازاء قرارات الرئيس التونسي

ملك الأردن يؤكد ضلوع ابن سلمان بمحاولة الانقلاب عليه

احزاب تونسية تندد بقرار الرئيس سعيّد وتعتبره خرقاً دستوريا

قريبا.. سوريا مركزاً للتبادل التجاري في العالم