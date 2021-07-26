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لبنان: مشاورات نيابية لتحديد رئيس الحكومة الجديد

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

بعد أشهر من تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة وتعذر الاخير قبل اسابيع تتجه الانظار الى من سيكون على عاتقه هذه المهمة الصعبة في بلد يعاني ازمة اقتصادية وسياسية الى جانب القطاع الصحي المتدهور جراء فيروس كورونا.

العالم - لبنان

الاستشارات النيابية التي دعا اليها الرئيس عون بدأت في القصر الجمهوري في بعبدا، وفور انتهاء الاستشارات يتشاور عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليستدعى بعدها الرئيس المكلف الذي حاز العدد الاكبر من أصوات النواب لتكليفه باتأليف الحكومة.

في هذا الاطار اعلن رؤساء الحكومات السابقون في لبنان دعمهم لتكليفِ رئيسِ الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيلِ الحكومة المقبلة، وبعد اجتماع عقدوه في بيت الوسط لبحث موضوعِ الاستشارات النيابية، تلا رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة بياناً قال فيه إنّ اللبنانيين ينتظرون مبادرات ايجابية من الجميع استكمالاً للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيلِ الحكومة.

ويرجح أن يكلف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إعلان عدد من القوى السياسية ترشيحه، ومن أبرزها "تيار المستقبل" و"حركة أمل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي.

وتدير حكومة تصريف الأعمال لبنان منذ ما يقرب من عام، بينما انهارت عملته واختفت الوظائف وجمدت البنوك حساباتها، وهذا الانهيار الاقتصادي هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية، فيما يتعرض الساسة اللبنانيون لضغوط دولية وداخلية لتشكيل الحكومة في اشرع وقت ممكن لبدء إصلاح مؤسسات الدولة.

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