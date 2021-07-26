من هي الكتل التي سمّت ميقاتي رئيسا للحكومة المقبلة؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، وخلال تغطية خاصة لفوز نجيب ميقاتي بأغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، أشار مراسلنا إلى أن الكتل التي قامت بتسمية الرئيس ميقاتي هي كتلة تيار المستقبل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التكتل الوطني وكتلة الحزب القومي السوري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة التيار المستقل وكتلة اللقاء التشاوري التي سمى منها اثنين.

ونوه مراسلنا فيما يتعلق بكتلة الجمهورية القوية لم تسم الا أن بعض النواب المستقلين قاموا بالتسمية، حيث ان فؤاد مخزومي هو الوحيد الذي سمى نواف سلام على خلاف البقية الذين لم يقوموا بالتسمية.

وأكد مراسلنا أنه سيتم التحضير لتكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون وان الحكومة القادمة في حال تشكيلها سيكون عمرها ما بين 7 و 8 أشه مشيرا الى ان هناك أسابيع فقط امام تشكيل الحكومة القادمة.

وكان قد اعلن رؤساء الحكومات السابقون في لبنان دعمهم لتكليفِ رئيسِ الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيلِ الحكومة المقبلة، وبعد اجتماع عقدوه في بيت الوسط لبحث موضوعِ الاستشارات النيابية، تلا رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة بياناً قال فيه إنّ اللبنانيين ينتظرون مبادرات ايجابية من الجميع استكمالاً للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيلِ الحكومة.

ويرجح أن يكلف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إعلان عدد من القوى السياسية ترشيحه، ومن أبرزها "تيار المستقبل" و"حركة أمل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي.

وكانت قد بدأت الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب وذلك لتسمية رئيس جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين واستمرار الفراغ الحكومي لمدة تقترب من عام منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في العاشر من أغسطس الماضي.

وجددت كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا) موقفها الرافض لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، داعية لتقديم موعد الانتخابات النيابية، فيما أعلن النائب المستقل أدي دمرجيان تسمية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي الذي تزايدت فرص تكلفه بعد حصوله حتى الان على 53 صوتا دون منافس، فيما وصل عدد النواب الذين لم يسموا أحدا إلى 16 نائبا.

وكانت الجولة الأولى التي عقدت صباح اليوم قد أسفرت عن حصول رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي على 52 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث أعلنت 6 كتل نيابية تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة وهي كتل تيار المستقبل (18 نائبا) والوفاء للمقاومة (12 نائبا) والتكتل الوطني (5 نواب) واللقاء الديمقراطي (7 نواب) والوسط المستقل (3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب)، فيما أعلنت كتلة اللقاء التشاوري (4 نواب) أن نائبين منها سميا ميقاتي بينما امتنع نائبان عن التسمية.

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