أذربيجان: لا صحة لتقارير الجانب الأرمني حول إطلاق نار على الحدود بين البلدين

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان للوزارة إن "تقارير الجانب الأرمني حول إطلاق نار باتجاه ممر لاتشين (الواصل بين إقليم قره باغ وأرمينيا) ومساري خوجاوند ونختشوان لا أساس لها".

وذكرت الوزارة الأذربيجانية أن لديها معلومات تفيد بأن جنديا أرمنيا أصيب بجروح جراء حادث داخلي وقع بين أفراد القوات المسلحة الأرمنية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن جيش أذربيجان استأنف قصف مواقع أرمنية قرب بلدة يراسخ على الحدود مع جمهورية نختشوان ذاتية الحكم.

وتتبادل باكو ويريفان اتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، بوساطة روسيا، في 10 نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب مواجهات عسكرية دامية بينهما جرت هذا العام في إقليم قره باغ دامت 44 يوما.