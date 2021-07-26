الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-07-2021

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئاسة التونسية تصدر قراراً بمنع مسؤولين من السفر خارج البلاد

قرار رئاسي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية في تونس

الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس

بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

الدفاع المدني تخمد نيران معسكر الحشد بالنجف الاشرف

شاهد بالفيديو... عاصفة رملية هائلة تجتاح مناطق سكنية بشمال غرب الصين