شاهد..لبنان أمام إختبار جديد لمواجهة تداعيات أزماته

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ميقاتي وبعد تكليفه أكد على إلتزامه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع جميع المكونات السياسية لانهوض بحكومة فاعلة.



الأوساط المتابعة اعتبرت ان تكليف ميقاتي من شأنه ان يعطي لبنان فرصة لوقف الانهيار.



يشار الى ان نجيب ميقاتي سبق وان ترأس الحكومة لفترتين الاولى عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري، وفي العام 2011، مع فرق ان الواقع اللبناني الآن يرزح تحت أقسى أزمة مالية واقتصادية نتيجة العقوبات الامريكية من جهة والفساد والهدر المستشريين في البلاد من جهة اخرى.

ما يضع لبنان امام اختبار جديد لمواجهة تداعيات ازماته التي باتت تهدد أمنه الاجتماعي.

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