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الدفاع المدني تخمد نيران معسكر الحشد بالنجف الاشرف

الدفاع المدني تخمد نيران معسكر الحشد بالنجف الاشرف
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإخماد نيران معسكر الديوك التابع لفصيل فرقة الإمام علي بالحشد الشعبي، في محافظة النجف الاشرف بالعراق.

العالم - العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة وإخماد نيران معسكر الديوك، وتجري حالياً عمليات تبريد في موقع الحادث".

وكانت قيادة فرقة الإمام علي، قد قالت في بيان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن الحادث ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، والدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة"، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

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