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رئيس البرلمان الأوروبي يعلق على احداث تونس

رئيس البرلمان الأوروبي يعلق على احداث تونس
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

علق رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اليوم الاثنين، على التطورات الأخيرة في تونس، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى حل خلافاتها بالحوار.

العالم - أوروبا

وكتب رئيس البرلمان على صفحته في "تويتر": "ندعو جميع الأطراف في تونس لاستعادة النظام والعودة إلى الحوار". وأضاف: "يجب أن يكون الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب محور كل العمل السياسي".

مساء أمس الأحد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي، التي وصفها معارضوها بـ "الانقلاب"، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة في البلاد. واشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

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