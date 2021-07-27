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الداخلية اليمنية تدين تدمير العدوان للبيئة البحرية في مياه عدن

الداخلية اليمنية تدين تدمير العدوان للبيئة البحرية في مياه عدن
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الداخلية اليمنية ما تقوم به قوى العدوان ومرتزقتها من تدمير ممنهج للبيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، ومن ذلك ما حدث مؤخرا من تلوث سواحل محافظة عدن وتدمير للأحياء البحرية في جزء كبير من المياه الإقليمية نتيجة غرق سفينة نفطية متهالكة كانت ترسو في ميناء عدن منذ فترة طويلة.

العالم - اليمن

وأشارت الداخلية اليمنية في بان لها، إلى أن تقرير مصلحة خفر السواحل، يؤكد معرفة الاحتلال ومرتزقته بأن السفينة متهالكة وتشكل خطرا محقّقا على البيئة والأحياء البحرية والحركة الملاحية، وأنها كانت ممنوعة من الرسوْ في كل الموانئ، ومع ذلك سمحت قوى العدوان والمرتزقة بوصولها إلى ميناء عدن وبقائها لفترة طويلة انتهت بغرقها وتسرب حمولتها وتلويث سواحل المحافظة في جريمة – من الواضح – أنها ارتكبت عن سابق إصرار وتعمد.

وحملّ البيان قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار الناجمة عن غرق السفينة المذكورة وتسرب حمولتها النفطية.

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