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بالفيديو.. تليسكوب "هابل" يلتقط مشهدا لـ3 مجرات تتصارع في الزمكان

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

شاركت وسائل الإعلام العالمية مشهدا مثيرا التقطه تليسكوب "هابل"، رصد فيه ثلاث مجرات بدت وكأنها "تتصارع" في فراغ "الزمكان".

العالم - منوعات

واحتلت الصورة المثيرة والجميلة والتي وثقت اصطدام أطراف ثلاث مجرات عملاقة لتظهر وكأنها "تتصارع" في مساحة الفراغ الكوني التي وصفها العالم الشهير أينشتاين بـ"الزمكان".

وأشارت مجلة "scitechdaily" العلمية التي نشرت خبرا عن الصورة التي التقطها "هابل" للمجرات الثلاث المتشابكة، نوهت فيه إلى أن هذه الصورة وثقت مشهد "الشد والجذب" للاتجاهات بين المجرات الثلاث المتفاعلة.

وأظهرت صورة "هابل" نظاما يطلق عليه العلماء اسم (Arp 195) يقع في أطلس المجرات الغريبة وهي عبارة عن مجموعة مجرات تتضمن بعضا من أغرب المجرات وأكثرها روعة في الكون.

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