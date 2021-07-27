الكويت: القبض على عصابة تبيع شهادات مزورة لتلقي لقاح كورونا

العالم - الكويت

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن "الجهود لا تزال جارية لتتبع ورصد الحالات المحدودة للشهادات التي تم تزويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها".

ونشرت جريدة "الرأي" الكويتية تفاصيل إضافية عن عملية تزوير شهادات التطعيم وبيعها، إذ ذكرت أن تزوير شهادات التطعيم كان يتم مقابل "مبلغ 250 ديناراً في مستشفى الجهراء"، وتضيف الجريدة: وما على المشتري سوى دفع المبلغ لتصله رسالة على هاتفه النقال يتم تأكيد تلقي اللقاح فيها، ثم تطبع الشهادة وتتحول إلى اللون الأخضر (وهو لون المحصنين في الكويت وفق برامج المناعة).