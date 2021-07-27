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الكويت: القبض على عصابة تبيع شهادات مزورة لتلقي لقاح كورونا

الكويت: القبض على عصابة تبيع شهادات مزورة لتلقي لقاح كورونا
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

ألقت وزارة الداخلية الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة القبض على شبكة من ثلاثة ممرضين يعملون في مستشفى الجهراء، شمالي البلاد، على خلفية تلاعبهم وتزويرهم لشهادات تطعيم فيروس كورونا، وبيعها لصالح أشخاص لم يحصلوا على التطعيم مقابل مبالغ مالية.

العالم - الكويت

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن "الجهود لا تزال جارية لتتبع ورصد الحالات المحدودة للشهادات التي تم تزويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها".

ونشرت جريدة "الرأي" الكويتية تفاصيل إضافية عن عملية تزوير شهادات التطعيم وبيعها، إذ ذكرت أن تزوير شهادات التطعيم كان يتم مقابل "مبلغ 250 ديناراً في مستشفى الجهراء"، وتضيف الجريدة: وما على المشتري سوى دفع المبلغ لتصله رسالة على هاتفه النقال يتم تأكيد تلقي اللقاح فيها، ثم تطبع الشهادة وتتحول إلى اللون الأخضر (وهو لون المحصنين في الكويت وفق برامج المناعة).

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