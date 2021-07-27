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شاهد: افتتاح معرض تراثنا هويتنا للاشغال اليدوية بغزة

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

"تراثنا هويتنا"معرض للاشغال اليدوية افتتحته الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث في رحاب قصر الغصين الأثري بمدينة غزة  ضمن سلسلة أنشطة وطنية تنظّمها الهيئة في إطار اعتبارها العام 2021 عاما للتراث والهوية.

العالم - فلسطين

ويشارك في المعرض نحو 30 سيدة من ربات البيوت اما اهدافه الحفاظ على التراث الفلسطيني من الضياع والسرقة وتشجيع الإنتاج الوطني فضلا عن تعريف المجتمع بأعمال السيدات واشغالهن اليدوية وتسويقها محليا.

ويضم المعرض عشرات الزوايا منها المأكولات الشعبية والمنتجات اليدوية التراثية والمنحوتات الخشبية التي تعبر عن التاريخ والحضارة الفلسطينية.

كما شمل المعرض عددا من الزوايا المتعلّقة بـالمطرّزات، والملابس، والإكسسوار، والحقائب النسائية، إلى جانب منتجات الفنون التشكيلية.

ولم تغب عن مشغولات المعرض الذي يتحدى الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة خاصة بعد العدوان الأسرائلي الهمجي والمدمر الأخير رموز وثوابت الفلسطينيين كخريطة بلادهم ومفتاح العودة وأعمال تشير إلى قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

يذكر ان ما يزيد عن مليوني نسمة في قطاع غزة يعانون من أوضاع اقتصادية متردية للغاية جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ العام 2006 ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

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