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سفيرا السنغال والتشيك يتفقدان مرقد "السيد المعصومة (س)" في مدينة قم

سفيرا السنغال والتشيك يتفقدان مرقد
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس دائرة الشؤون الدولية لعتبة "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم المقدسة جنوب طهران كمال ثريا اردكاني بان سفيري السنغال والتشيك تفقدا المرقد الشريف لكريمة اهل البيت (س).

العالم - ايران

وقال ثريا اردكاني في تصريح له الاثنين بهذا الصدد: ان سفير السنغال سالیو نیانغ وسفير جمهورية التشيك یوزف زیختار تفقدا مختلف اقسام مرقد "السيدة المعصومة (س)".

واضاف: ان السفيرين تحدثا الى خدمة المرقد الطاهر وتعرفا على شخصية "السيدة المعصومة (س)"، واطلعا على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المرقد للزوار والسياح الدوليين.

واشار الى انخفاض اعداد السياح الذين يزورون المرقد الطاهر بسبب تفشي فيروس كورونا واضاف: ان احدى مهمات دائرة الشؤون الدولية للعتبة الشريفة هي استضافة الشخصيات الدينية والسياسية الدولية في المرقد والتعريف بكريمة اهل البيت (س) ومدينة قم المقدسة ومذهب الشيعة.

واشار الى استمرار تواصل خبراء هذه الدائرة مع السياح الدوليين وقال: ان احدى المهمات الان في الاجواء الافتراضية هي الحفاظ على التواصل مع المتلقين.

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