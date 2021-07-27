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العراق: حملة أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك

العراق: حملة أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، شروع القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بكركوك والمقر المسيطر في طوزخورماتو بعملية امنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، أن “هذه العملية شهدت مشاركة قطعات المقر المتقدم في طوز خورماتو من خلال قيادة فرقة المشاة الثامنة واللواء ٣٤ الفرقة التاسعة، والقطعات الملحقة بها وقوات من وزارة الداخلية المتمثلة بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية اللواء الثالث، وقوات الشرطة ضمن قاطع المسؤولية، كما اشترك فيها قطعات من الحشد الشعبي في صلاح الدين وكركوك، وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي”.

واضافت أن “هذه العملية تشمل وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل (جسر الزركة) وشمالي هذه المنطقة، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة) لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق”.

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