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عون توافق مع ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

عون توافق مع ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مطلعة انّ الرئيس اللبناني  ميشال عون توافَق مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهما لم يدخلا بعد في تفاصيل تركيبتها او توزيع حقائبها او اية مسائل اخرى مرتبطة بآلية التأليف.

العالم_لبنان

و نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء عن المصادر على انّ مقاربة مسألة تشكيل الحكومة سترتكز على ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، وانّ التعاون بين الرئيس عون وميقاتي كفيل بالوصول الى هذا الهدف ضمن الاصول والقواعد الدستورية المعروفة.

ولفتت الى ان كل ما تردد عن وجود خلافات حول هذه الحقيبة او تلك لا أساس له، لا سيما انّ البحث في تركيبة الحكومة لم يبدأ بعد، لافتة الى انّ الهدف مِن بَث مثل هذه الشائعات هو إحداث جدل متعمّد للاساءة الى عملية التأليف واختلاق نقاط خلافية بين عون وميقاتي تُسيء الى مسار تشكيل الحكومة.

ودعت المصادر الى عدم الاسترسال في نشر معلومات مغلوطة حول التأليف، لا سيما انّ البحث فيها لم يدخل بعد في التفاصيل المتعلقة به.

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عون توافق مع ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة