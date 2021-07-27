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المعارضون لدعم المستوطنات "الاسرائيلية" يتظاهرون اليوم في نيويورك

المعارضون لدعم المستوطنات
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

يُنظم تحالف مؤسسات أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء (27-7)، تظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك لاتيتا جونز، لمطالبتها بإغلاق مكاتب منظمات أمريكية استيطانية، منها منظمتان تمولان وتجمعان التبرعات لحركة "عطيرات كوهانيم"، وللبؤرة الاستيطانية في الخليل.

العالم - فلسطين

وقال التحالف في بيان له، إن التظاهرة تهدف للضغط على المدعية العامة جونز لاتخاذ إجراءات بإغلاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية تتخذ من مدينة نيويورك مركزًا لها.

وأوضح أن المنظمات هي: "الموازنة المركزية لإسرائيل، أصدقاء عطيرات كوهانيم، منظمة تمويل البؤرة الاستيطانية في الخليل، ومنظمة أصدقاء ديفيد".

ويسعى المتظاهرون إلى إغلاق تلك المنظمات لدورها في دعم الاستيطان عن طريق توفير الدعم المالي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك من أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك جونز.

وتستخدم جمعية "عطيرت كوهانيم" القانون الإسرائيلي الصادر في عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس، في المقابل يُحرم الفلسطينيون من استرداد ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في غربي المدينة.

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