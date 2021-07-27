المعارضون لدعم المستوطنات "الاسرائيلية" يتظاهرون اليوم في نيويورك

العالم - فلسطين

وقال التحالف في بيان له، إن التظاهرة تهدف للضغط على المدعية العامة جونز لاتخاذ إجراءات بإغلاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية تتخذ من مدينة نيويورك مركزًا لها.

وأوضح أن المنظمات هي: "الموازنة المركزية لإسرائيل، أصدقاء عطيرات كوهانيم، منظمة تمويل البؤرة الاستيطانية في الخليل، ومنظمة أصدقاء ديفيد".

ويسعى المتظاهرون إلى إغلاق تلك المنظمات لدورها في دعم الاستيطان عن طريق توفير الدعم المالي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك من أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك جونز.

وتستخدم جمعية "عطيرت كوهانيم" القانون الإسرائيلي الصادر في عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس، في المقابل يُحرم الفلسطينيون من استرداد ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في غربي المدينة.