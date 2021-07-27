الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف يصل دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى

قاليباف يصل دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الى دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

روابط ذات صلة

قاليباف يزور دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تجري تدريبات عسكرية في طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية

اللجنة العليا في كردستان العراق تصدر قرارات جديدة

فيديو.. أول مشاهد لرصد واعتقال خلية الموساد في ايران

قاليباف يصل دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى

رغم وضعه الصحي...  سلطات الاحتلال تنقل الأسير حريبات إلى "عيادة سجن الرملة"

5 حالات غرق في سوريا خلال أسبوع العيد