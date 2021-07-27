القبض على ’إرهابي’ فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي

العالم - العراق



وذكر بيان للخلية،، أنه “بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة،وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق إحدى مفاصل المديرية من القاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب احد الاسواق الشعبية المعروفة باسم ( سوق العتيق ) بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.