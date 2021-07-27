الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على ’إرهابي’ فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي

القبض على ’إرهابي’ فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على إرهابي فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي.

العالم - العراق

وذكر بيان للخلية،، أنه “بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة،وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق إحدى مفاصل المديرية من القاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب احد الاسواق الشعبية المعروفة باسم ( سوق العتيق ) بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.

روابط ذات صلة

مكافحة إرهاب كردستان تعتقل احد المشاركين بتفجير مدينة الصدر

الكعبي يطالب باقصى عقوبة لمنفذي تفجير مدينة الصدر

الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر

العراق.. تغيير القوة الماسكة للملف الامني في مدينة الصدر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نبض السوشيال.. درعا البلد تبدأ إجراءات 'تسوية' من لم يخضع لها باتفاق 2018

الإتحاد الأوروبي يدعو الأطراف التونسية إلى احترام الدستور وسيادة القانون

القبض على ’إرهابي’ فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي

إيران: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في تونس

السفارة الايرانية في طوكيو تزيح الستار عن لوحة سجاد الاولمبياد 2020

حزب النهضة التونسي يدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة السياسية